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16.10.2019 - 20:35 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'de Göztepe mesaisi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir'de Göztepe mesaisi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı belirtildi.

İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan, savunma ve hücum çalışmasıyla ile sona erdiği ifade edildi.

Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Futbolcuların idman boyunca keyifli oldukları da gözden kaçmadı.

 

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