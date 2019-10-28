BaÅŸakÅŸehirâ€™de tribÃ¼nler karÄ±ÅŸtÄ±

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28.10.2019 - 23:14 | | Ä°HA

BaÅŸakÅŸehirâ€™de tribünler karÄ±ÅŸtÄ±

Â Medipol BaÅŸakÅŸehirâ€™in sahasÄ±nda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan her iki takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.Â

BaÅŸakÅŸehirâ€™de tribünler karÄ±ÅŸtÄ±

SÃ¼per Ligâ€™in 9. haftasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir, sahasÄ±nda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldÄ±. Karadeniz ekibinin son dakikada attÄ±ÄŸÄ± ikinci golÃ¼n ardÄ±ndan tribÃ¼nler karÄ±ÅŸtÄ±. Turuncu-lacivertli taraftarlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± tribÃ¼nlerde bulunan ve Trabzonsporâ€™un attÄ±ÄŸÄ± gole sevinen bordo-mavili futbolseverlere BaÅŸakÅŸehirliler tepki gÃ¶sterince arbede Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri araya girerek kavganÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸsa da olaylar stat dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸtÄ±.Â 

Okan Buruk: "Çok üstün oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir maçÄ± kazanamamanÄ±n üzüntüsünü yaÅŸÄ±yoruz"
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