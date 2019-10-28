BaÅŸakÅŸehirâ€™de tribÃ¼nler karÄ±ÅŸtÄ±

SÃ¼per Ligâ€™in 9. haftasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir, sahasÄ±nda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldÄ±. Karadeniz ekibinin son dakikada attÄ±ÄŸÄ± ikinci golÃ¼n ardÄ±ndan tribÃ¼nler karÄ±ÅŸtÄ±. Turuncu-lacivertli taraftarlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± tribÃ¼nlerde bulunan ve Trabzonsporâ€™un attÄ±ÄŸÄ± gole sevinen bordo-mavili futbolseverlere BaÅŸakÅŸehirliler tepki gÃ¶sterince arbede Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri araya girerek kavganÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸsa da olaylar stat dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸtÄ±.Â