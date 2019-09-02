Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yaptığı açıklamayla Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini belirtti.

Böylelikle yıllık 4 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun indirimle birlikte 2 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

İşte açıklama:

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir"