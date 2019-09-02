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02.09.2019 - 10:23

Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Başakşehir, Arda Turan'ın ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yaptığı açıklamayla Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini belirtti. 

Böylelikle yıllık 4 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun indirimle birlikte 2 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

İşte açıklama:

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir"

Başakşehirden Arda Turan açıklaması

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