02.08.2019 - 09:24| Fanatik
Başakşehir'den Chery'ye kanca...
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Başakşehir, kiralık olarak geldiği Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Tjaronn Chery'nin peşine düştü.
Şampiyonluk yarışının yine en iddialı takımlarından biri olmayı hedefleyen Başakşehir’de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Turuncu-Lacivertliler, savunma hattına yaptığı önemli takviyelerin ardından gözünü hücum bölgesine çevirdi. Hedefteki oyuncu tanıdık bir isim: Chery.
Geçen sezon Kayserispor’un Çin’in Guizhou takımından kiraladığı 31 yaşındaki yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu ile temas kuruldu. Başakşehir, yıllık ücret konusunda Tjaronn Chery ile pazarlıkları sürdürüyor.