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29.10.2019 - 21:33 | | Skorer

Başakşehir'den UEFA'ya bir yanıt daha!

UEFA'nın başlattığı asker selamı soruşturmasına Başakşehir'den bir paylaşım daha geldi.

Başakşehir'den UEFA'ya bir yanıt daha!

UEFA, Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası yaptığı asker selamı için soruşturma başlattı.

Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ, "Madem İrfan Can'a müfettiş atıyorlar, Visca, Azubuike ve Robinho'ya da baksınlar. Biz bunu onlara sorduğumuzda 'biz bu ülkede yaşıyoruz, terör örgütü insanları öldürüyor' dediler. Dört oyuncuyu da sevk edin. Böyle bir çifte standart olur mu? Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Başakşehir kulübü sosyal medyadan yapılan asker selamlarını paylaşıp " Geçmişte de, Şimdi de, Gelecekte de... SELAM OLSUN!" notunu düştü.

Başakşehirden UEFAya bir yanıt daha

 

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