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28.08.2019 - 10:18

Başakşehir'in Quaresma teklifi ortaya çıktı

Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir’in yaptığı teklifi az buldu. Portekizli yıldız, eski kulübü Porto ile pazarlık masasına oturmak için ülkesine gitti.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenilen Quaresma için Medipol Başakşehir'in yaptığı teklif ortaya çıktı. Turuncu-lacivertli kulübün, bonservisine para ödememek kaydıyla Portekizli yıldıza 1 milyon Euro garanti ücret önerdiği öğrenildi. Siyahbeyazlılarda sezon 2017-18 ve 2018-19'de sezon başına 2.1 milyon Euro artı maç başına 4 bin Euro alan yıldız futbolcu teklifi yetersiz buldu. Quaresma bu gelişmenin ardından transfer görüşmesi yapmak için ülkesi Portekiz'e gitti. Eski kulübü Porto ile masaya oturacak olan 35 yaşındaki futbolcu, mavi beyazlılarla anlaşma zemini arayacak.

Başakşehirin Quaresma teklifi ortaya çıktı

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