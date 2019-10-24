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24.10.2019 - 12:48 | | İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den asker selamı desteği

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bu akşam temsilcimiz Medipol Başakşehir'e konuk olacak Avusturya ekibi Wolfsberger Kulübü'nde başkan Dietmar Riegler, asker selamıyla ilgili Türkiye'ye destek veren bir açıklama yaptı.

Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den asker selamı desteği

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral vermek ve destek olmak için asker selamı veren Türk oyuncular hakkında konuşan Wolfsberger Kulübü Başkanı Dietmar Riegler, "Bizim ülkemiz Avusturya'nın da tarihi çok önemlidir. Askerlik makamı bizim için de önemlidir ve tarih boyunca saygı duyduğumuz kavramlardır. Türkiye'de bunun anlamı tam olarak nedir bilmiyorum ama eğer benim takımımda bir Türk oyuncu böyle bir şey yapmak isterse biz hem kulüp hem de toplum olarak saygı duyar ve tolere ederdik" ifadelerini kullandı.

UEFA, A Milli Futbol Takımımıza Fransa maçındaki asker selamı nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını açıklamış, çeşitli Avrupa kulüplerinden de selamla ilgili skandal açıklamalar gelmişti.

St Pauli kulübü de Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren paylaşımı dolayısıyla Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bırakmıştı.

 

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