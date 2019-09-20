Başbakan konuşurken, bakanlar maç izledi

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Önemli bir oturumun ortasında bakanların içinde bulundukları durum şaşkınlık yarattı.

İki bakanın, Hollanda ekipleri PSV Eindhoven, AZ Alkmaar ve Feyenoord’un dün gece oynadıkları Avrupa Ligi karşılaşmalarını önlerindeki ekranlardan izlemekte oldukları belirtildi.

UEFA Ülke Sıralaması’nda Türkiye ile çekişen Hollanda’nın siyasetçilerinin meclisteki oturum sırasında bile temsilcilerinin maçlarını izlemeleri, ülkede futbola olan ilgiyi göstermesi bakımından anlamlı bulundu.