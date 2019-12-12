UEFA Avrupa Ligi C grubunda Trabzonspor deplasmanda Basel'e konuk oldu. Saint Jakob-Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kaybetti.

Maçta golleri Basel adına 21. dakikada Widmer ve 72. dakikada Stocker kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi C grubunda Krasnodar, Getafe ve Basel ile aynı grupta yer alan bordo mavili takım 1 puanla son sırada kaldı.

Stat: St. Jakob-Park

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Kuzey Makedonya)

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Pululu (Dk. 65 Okafor), Zuffi (Dk. 78 Campo), Cabral (Dk. 71 Ademi)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini (Dk. 71 Campi), Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Onazi (Dk. 51 Muhammet Akpınar), Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Ekuban (Dk. 78 Kerem Baykuş)

Goller: Dk. 22 Widmer, Dk. 72 Stocker (Basel)

Sarı kartlar: Dk. 17 Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Çimşir (Trabzonspor yardımcı antrenörü), Dk. 55 Serkan Asan (Trabzonspor)

Maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanattan Zuffi'nin ortasında, ceza alanı içindeki Pululu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

13. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Omlin üst köşeden topu kornere göndermeyi başardı.

14. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Doğan Erdoğan'ın kafa vuruşunda, yerden de seken top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

16. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunma oyuncuları arasında topa iyi yükselen Fernandes'in vuruşunda, Basel savunması çizgi üzerinde tehlikeyi önledi.

22. dakikada ev sahibi Basel golü buldu. Zuffi'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Cabral'ın kafa şutunda, kaleci Erce Kardeşler'den dönen topu arka direkte Widmer, tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Fıratcan Üzüm'ün pasında ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Basel, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

57. dakikada soldan ceza alanına giren Pululu'nun sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndükten sonra taca çıktı.

67. dakikada ceza alanına giren Okafor'un kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, genç kaleci tehlikeyi önledi.

72. dakikada Basel, farkı 2'ye çıkardı. Okafor'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler'in müdahale ettiği top Stocker'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

86. dakikada Okafor'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Erde Kardeşler, sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

90 3. dakikada sağ çaprazda Avdijaj, kaleci Omlin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına konuk olan Trabzonspor, fazla forma şansı bulamayan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıktı.

Grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 1 puanla son sırada yer alan ve iddiası kalmayan bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman, sakatlıktan yeni çıkan, forma şansı fazla bulamayan ve genç oyuncuları görevlendirdi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak'ın yanı sıra Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Joao Pereira, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi ve Obi Mikel kadroda yer almadı.

Ekuban da 11'e döndü

Sakatlığı atlattıktan sonra ligin 13. haftasındaki Galatasaray ve 14. haftadaki Antalyaspor maçının son bölümlerinde görev yapan Ekuban, bu kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Ganalı futbolcuyu Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge gibi forvet oyuncuların yokluğunda sahaya gol ümidi olarak sürdü.

Trabzonspor'da kaptanların yokluğunda pazu bandını Abdulkadir Parmak, taktı.

Gurbetçi taraftarlar ilgi gösterdi

Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı bulunmamasına rağmen gurbetçi taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. İsviçre ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar, maç öncesi stat kenarında toplandı. Bazı taraftarlar, kemençe eşliğinde horon oynayarak maç öncesi eğlendi.

İlk sırada bulunan Basel'in taraftarları ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. 33 bin kişilik statta büyük boşluklar olduğu gözlendi.