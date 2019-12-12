Basel-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi C grubu son maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel'e konuk oluyor. Grupta sadece 1 puanı olan bordo mavili takım Basel ile iç sahada oynanan müsabaka'da 2-2'lik skorla sahadan beraberlikle ayrılmış ve tek puanını hanesine yazdırmıştı. Rus ve İspanyol temsilcileri ile yapılan iki maçı da kaybeden Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Basel-Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:55'de başlayacak. Saint Jakob-Park'ta oynanacak olan mücadelede Kuzey Makedonya'lı hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Basel: Jonas Omlin, Eray, Omar Alderete, Emil Bergström, Silvan Widmer, Samuele Campo, Noah Okafor, Valentin Stocker, Blas Riveros, Fabian Frei, Kemal Ademi

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Majid Hosseini, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Muhammet Akpınar

Trabzonspor, Avrupa'da 135. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında bu akşam deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 135. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 50 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 181 gol gördü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak tek puanını elde etmişti.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 86, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'da 87. maç

Trabzonspor, Basel ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 87. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 86 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 31 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 117 gol gördü.