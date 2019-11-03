Başka bahara kaldı!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig'de 10. haftada çok kritik bir maça çıkan Fenerbahçe, liderlik şansını kaçırdı. Lider Alanyaspor'un Başakşehir maçında puan kaybetmesi, Trabzonspor'un da Göztepe'ye yenilmesiyle önemli fırsatı elde eden sarı-lacivertliler, Kayserispor deplasmanında hayal kırıklığı yarattı.

Sezonun en ciddi kayıplarından birini yaşayan Fenerbahçe, liderliği alamadı. Bu sezon ligde 3. kez kaybeden Ersun Yanal'ın takımı, puan durumunda bir anda 4. sırada kaldı.

Liderlik hesabı yapan Fenerbahçe, bir anda ilk 2'den de düştü.

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Fenerbahçe, ligde üst üste 4 maçtır kalesinde gol görüyor. Sarı-lacivertliler; arka arkaya Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında kalesini gole kapatamadı.

İlk galibiyet

Ligde kötü bir durumda olan Kayserispor, ilk galibiyetini aldı. İlk 9 haftada Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile gülemeyen sarı-kırmızılılar, Bülent Uygun'la ilk maçta 3 puanı kaptı.

Hem de Fenerbahçe gibi zor bir rakibe karşı oynayan Kayserispor, rahatladı.

El tepkisi

İkinci yarıda gol için yüklenen Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in kafa vuruşunda ceza sahası içinde Levent'in eline çarpan top tepki topladı.

Penalı bekleyen sarı-lacivertlilerin itirazlarına karşın Arda Kardeşler, sıkıntı olmadığını vurguladı.

Bitmeyen sıkıntı

Süper Lig'de 2015-16 sezonu başından bu yana Kayserispor'un 15 golle en fazla gol attığı rakibi Fenerbahçe oldu.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Kasımpaşa'ya da aynı sayıda gol attı. Öte yandan Fenerbahçe'nin ise aynı süreçte en fazla gol yediği rakibi Kayserispor oldu.