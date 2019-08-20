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20.08.2019 - 13:26| ESKİŞEHİR (AA)

Başkan açıkladı! 'Göreve geri dönüyorum'

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 Ağustos'ta istifasını açıklayan kulüp başkanı Osman Taş, bu karardan vazgeçtiğini ve görevine devam edeceğini bildirdi.

Başkan açıkladı! 'Göreve geri dönüyorum'

Taş, Esstore'da düzenlediği basın toplantısında, siyah-kırmızılı yönetim kurulunun elinden gelenin fazlasını yaparak kulübe maddi destek sağladığını söyledi.

Kentte yeterli desteği göremeyen Eskişehirspor için yurt dışından kaynak arayacağını anlatan Taş, "Eskişehir'deki iş insanlarından destek görmemek bizi çok üzdü. Eskişehirspor'a engel oluyorsam istifa edeceğimi söylemiştim. İstifa ettikten sonra kimsenin yine destek olmadığını gördük. Projelerimize devam edeceğiz." dedi.

İstanbul'da görüşmelerde bulunacağını aktaran Taş, güzel neticelerle kente döneceğine inandıklarını dile getirdi.

Osman Taş, şunları kaydetti:

"Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında, görevime döndüğümü ifade ettim. Kararım kesin, Eskişehirspor başkanlığı görevime dönüyorum. Eskişehirspor'un iyi bir taraftarı olduğum için göreve geri geliyorum. Göz göre göre Eskişehirspor'un küme düşmesini istemiyorum. Yurt dışındaki bütün bağlantılarımı kurup Eskişehir'e getirerek, Eskişehirspor'u üst sıralara oynamaya zorlarız."

 

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