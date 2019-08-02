BaÅŸkan AktaÅŸ'tan transfer tahtasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±! Bursaspor...

Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, beraberinde Ä°negÃ¶l Belediye BaÅŸkanÄ± Alper Taban, Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± RÄ±dvan KocaaÄŸa ve AK Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mustafa Ersan ile birlikte Ä°negÃ¶lspor'u ziyaret etti.

Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, Bursaspor'un gÃ¼ndemini deÄŸerlendirdi.Â Bursaspor'un transfer yasaÄŸÄ±nÄ±n kalkacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ettiÄŸini belirten BaÅŸkan AktaÅŸ, AslÄ±nda 2010 senesinde Bursaspor ,TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu olmuÅŸ Avrupada mÃ¼cadele etmiÅŸ, bir sonraki sene ligi 3'Ã¼ncÃ¼Â bitirmiÅŸ, UEFA'da mÃ¼cadele etmiÅŸ, ÅŸehrimizin sembolÃ¼ gururu ama maalesef son 5-6 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te ciddi borÃ§lar var. TahtayÄ± aÃ§mak adÄ±na bizim bÃ¼yÃ¼k bir gayretimiz var. Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz ekonomik ortam da var. Benim bu konuda gÃ¶nlÃ¼m rahat, tÃ¼m gayreti ortaya koyuyoruz ama tabir yerinde ise bir kere dÃ¼ÅŸmeye gÃ¶r. Â Rakamsal olarak ciddi sÄ±kÄ±ntÄ± var. Bunun bertaraf edilmesi adÄ±na Mesut (Mestan) baÅŸkanÄ±mÄ±z ve yÃ¶netimin ciddi gayretleri var aÃ§Ä±lmasÄ± noktasÄ±nda biz de Ã¼mitliyiz. Â Ciddi sayÄ±da futbolcu ile anlaÅŸÄ±ldÄ±. Belirli Ã¶demeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi belirli taahhÃ¼tler de alÄ±ndÄ±. Tamamen sÄ±fÄ±rlanmadÄ±ÄŸ iÃ§in otomatikman tahta aÃ§Ä±lmadÄ±. Â Biliyorsunuz bundan Ã¶nce -6 puanla baÅŸlama cezasÄ± Avrupa transfer yasaÄŸÄ± gelmesi sÃ¶z konusuydu. Â Frey'in borÃ§larÄ± ile alakalÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar oldu. Bununla alakalÄ± bizimde katkÄ±mÄ±z oldu Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r -6 puan ÅŸampiyonluk hedefi olan takÄ±m iÃ§in ciddi kayÄ±p, en azÄ±ndan o kÄ±smÄ± bertaraf etmiÅŸ olduk. Elde tutulan bekletilen oyuncular var, genÃ§ heyecanlÄ± bir hocamÄ±z var ben sÃ¼recin aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ama BursalÄ± iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸini katkÄ±sÄ±nÄ± bekliyorum diye konuÅŸtu.

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