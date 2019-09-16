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HaberlerDenizlisporBaşkan Ali Çetin yenilgi sonrası Yücel İldiz’i teselli etti
16.09.2019 - 11:12 | | DENİZLİ (İHA)

Başkan Ali Çetin yenilgi sonrası Yücel İldiz’i teselli etti

Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, dün Konyaspor karşısından alınan 1-0’lık yenilginin ardından maç bitiminde Teknik Direktör Yücel İldiz’e sarılıp “Denizli sana güveniyor hoca, devam” diyerek teselli etti.

Başkan Ali Çetin yenilgi sonrası Yücel İldiz’i teselli etti

Süper Lig’in 4. haftasında yeşil-siyahlı ekip evinde ağırladığı Konyaspor’a ikinci yardıda yediği tek golle boyun eğdi. Alınan ve beklenmeyen bu mağlubiyet sonrası çok üzülen Teknik Direktör Yücel İldiz’e ilk destek ve teselli Denizlispor taraftarlarından geldi.

Maç çıkışı Başkan Çetin, İldiz’i soyunma odasının kapısında bekledi ve çıkar çıkmaz sarılarak önce teşekkür etti daha sonra “Denizli sana güveniyor hoca, devam” diyerek teselli etti. Yücel İldiz’in alınan mağlubiyet sonrası üzgün oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Ali Çetin yenilgi sonrası Yücel İldiz’i teselli etti

 

 

 

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