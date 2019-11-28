Başkan Ali İçyer kulübü bagaja taşıdı!

Mehmet Demirtaş / Skorer Ege

İzmir’de 2. Amatör Küme takımlarından Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü, maddi sıkıntılar nedeniyle Kulüp Başkanı Ali İçyer’in (32) otomobiline taşındı. İçyer, Türk futboluna yetenekli çocukları kazandırmak için 2012’de kulübü kurdu. Ancak maddi sıkıntılar yaşayan kulüp, binası boşaltılınca Başkan İçyer’in 1996 model otomobilini bagajına taşındı. Bagaja koyduğu kulüp malzemeleriyle Eski İzmir Gençlik’i yaşatmaya çalışan İçyer, bir semt takımı olduklarını söyledi, destek talebinde bulundu.

Hayaliydi

Daha önce amatör liglerde Ürkmez’de, Fahrettin Altay’da top oynadığını belirten İçyer, hep başka semtlere özenerek kulüp hayali kurduğunu dile getirdi. Üç çocuğundan ikisinin kulüpte kendi yanında futbola başladığını anlatan İçyer, oğulları 6 yaşındaki Mehmet Ali ve 5 yaşındaki Çınar’ı da düzgün ve ahlaklı sporcular olarak yetiştirmek istediğini kaydetti.

Bütün amatör takımların benzer imkânsızlıkları yaşadığını dile getiren Ali İçyer, 5 yaştan 30 yaşa kadar yaklaşık 100 sporcuları bulunduğunu anlatarak tek sahaları olduğunu ve haftanın 6 günü spor yaptıklarını söyledi, “Eski İzmir’in ileri gelen insanları bize yardımcı olabilir. Burası bir semt kulübü. Semtteki abilerimizden önce yardım bekliyoruz. Ama, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, bize destek verecek herkese kapımız açık. Bir kulüp binası istiyoruz. Barınacak yerimiz olması şart. En azından onun kirasını ödeyebilecek gelirimiz olmalı” diye konuştu.

Gençlere seslendİler

Futbolu seven ve semtte oturan çocuklara da sevdirmeye çalışan gençlerden biri olan Umut Şahin (18) de üç yıldır Eski İzmir’de oynadığını belirtti, “Çok zorluklardan geçtik. Yağmurda da yattık, idman malzemelerimiz olmadı, kendimiz getirdik. İnsan sevince yapıyor. Gençlerin futbolu sevmesini istiyoruz” dedi. Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü’nde 1 yıl oynayan Çağdaş Üsküdar (16) da, yeteneğinin fark edildiğini belirtti, Bucaspor’da oynamaya başlayacağını anlattı.