Başkan Cavcav'dan birlik çağrısı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "İyi yapılan, güzel işlerin tescilleneceği bir sezon" temennisinde bulundu.

Başkan Cavcav, kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinden yayımlanan sezon öncesi mesajında "Taraftarımıza şampiyonluk kupasıyla mayıs ayında veda edip, sezon öncesi TSYD Kupası ile yeniden 'merhaba' dedik." ifadesini kullandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda MKE Ankaragücü ile karşılaştıklarını hatırlatan Cavcav, "Ankaragücü ile oynanan ciddi provadan sonra şimdi lig zamanı. Çaykur Rizespor maçıyla yarın sezonu açıyoruz. Tüm taraftarımızı ve bütün Ankaralı hemşehrilerimizi Eryaman Stadı'na bekliyoruz. Onları, gençlerimizi desteklemeye, gençlerimize omuz vermeye davet ediyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Erzurum ve Bolu'daki kampların ardından çalışmalarını Ankara’da sürdüren kırmızı-siyahlı takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti: "Hocamız Mustafa Kaplan yönetiminde tecrübeli oyuncular ve gençlerin kaynaştığı çok iyi bir takım olduk. İyi yapılan, güzel işlerin tescilleneceği bir sezon olmasını ve Gençlerbirliği’nin hak ettiği Süper Lig sahnesinde, hak ettiği konumda yer almasını canıgönülden temenni ediyorum. Ankara’ya gelirken korkulacak bir ekip kurmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

"Bu sezon kenetlenmeli ve ismimiz gibi birlik olmalıyız." ifadesini kullanan Murat Cavcav, "Ben Gençlerbirliği taraftarının sağduyusuna ve takımlarına olan aşkına güveniyorum. Birlikte olarak başaracağız, Gençlerbirliği olarak başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.