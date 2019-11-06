Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş HaberleriBaşkan Çebi: Sizinle gelemeyeceğim çünkü...
06.11.2019 - 13:45 | | AA

Başkan Çebi: Sizinle gelemeyeceğim çünkü...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga maçı için Portekiz'e gidecek futbol takımıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Çebi: Sizinle gelemeyeceğim çünkü...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi kahvaltıda futbolculara bir de konuşma yaptı.

Futbolculara, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacakları maçta Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı temsil edeceklerini anlatan Çebi, şunları kaydetti:

"Gelemeyeceğim sizinle çünkü buradaki sorunları biliyorsunuz. Yani iyi de gidiyoruz. Siz işinizi sahada yapın ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber. Başarılar diliyorum. Türkiye'yi, Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun taraftarımızı mutlu edecektir."

 

    Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla kahvaltıda buluştu
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

    Çalımbay: Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız

    Çalımbay: Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız

    TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu...

    TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu...

    Trabzonspor'un Krasnodar kadrosu belli oldu

    Trabzonspor'un Krasnodar kadrosu belli oldu

    Sıradaki Haber