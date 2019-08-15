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Haberler 1.LigBaşkan Eren'den taraftarlara ilk maç daveti
15.08.2019 - 17:11| GİRESUN (AA)

Başkan Eren'den taraftarlara ilk maç daveti

TFF 1. Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Menemenspor'u ağırlayacak Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Başkan Eren'den taraftarlara ilk maç daveti

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Sezonu Menemenspor karşılaşmasıyla açacaklarını anımsatan Eren, "Sezona tam anlamıyla hazır olmaya çalıştık. Oyuncularımızın performansı ve takımın uyumundan memnunuz. İlk hafta evimizde Menemenspor'u ağırlayacağız. Hedefimiz rakibimiz karşısında 3 puana ulaşarak lige iyi bir başlangıç yapmak." dedi.

Giresun halkını karşılaşmaya davet eden Eren, taraftarlardan tribünleri doldurarak takımlarına gereken katkıyı vermelerini istedi.

 

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