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31.12.2019 - 12:13 | | İSTANBUL (AA)

Başkan Türkoğlu'ndan 2019 değerlendirmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)  Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolda 2019'un kendileri açısından iyi geçtiğini  belirterek, 2020'de daha önemli mücadelelere gireceklerini söyledi.

Başkan Türkoğlu'ndan 2019 değerlendirmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)  Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolda 2019'un kendileri açısından iyi geçtiğini  belirterek, 2020'de daha önemli mücadelelere gireceklerini söyledi. 

2019'da Türk basketbolu, yoğun bir mesai geçirdi. A Milli Erkek  Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etti.  Turnuvada ABD'nin de yer aldığı gruptan çıkamayan milliler, klasman müsabakaları  sonrasında 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde oynamaya hak kazandı. A Milli  Kadın Basketbol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda oynadı.

Kulüpler düzeyinde de Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan THY  Avrupa Ligi'nde son 4 takım arasında iki Türk ekibi yer aldı. Fenerbahçe Beko  organizasyonu 4. tamamlarken, finalde mücadele eden Anadolu Efes, 2. oldu

Geride kalan 2019'u değerlendiren TBF Başkanı Türkoğlu, "A Erkek Milli  Takımımız, tarihimizde ilk kez eleme grupları sonunda Dünya Kupası'na gitme  hakkını elde etti. A Kadın Milli Takımımız ise grubunu lider tamamlayarak Avrupa  Şampiyonası'nda oynamaya hak kazanmıştı. Kadınlarımız, Sırbistan'da Avrupa  Şampiyonası heyecanı yaşadıktan sonra, A Erkek Milli Takımımız Çin'e gitti ve  2019'da milli takımlar bazında en büyük iki turnuvasında boy göstermiş olduk."  diye konuştu.

"2020'de yine bizi çok önemli mücadeleler bekliyor"

Türkoğlu, 2020'de erkek ve kadın milli takımlarının yer alacağı  organizasyonlara değinerek, "2020'de yine bizi çok önemli mücadeleler bekliyor.  Kadınlarımızın, Avrupa Şampiyonası eleme maçları başladı. Yeni yılda da  millilerimizin bizleri gururlandıracak sonuçlar almaya devam edeceğine ve bir kez  daha Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermeye hak kazanacağına şüphem yok."  ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, 2020'nin olimpiyat yılı olduğunu dile getirerek, "A  Erkek Milli Takımımızın da takvimi bir hayli yoğun. Şubat ayında Avrupa  Şampiyonası Elemeleri mesaimiz başlayacak. 2020'nin bizim için en önemli  organizasyonu yazın Kanada'da olacak. Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Victoria  şehrinde mücadele edecek millilerimiz için yeni yıldan en büyük dileğimiz  Tokyo'da yer alabilmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

"Alt yaş gruplarında da güzel bir yılı geride bıraktık"

TBF Başkanı, 18 ve 16 yaş altı erkek milli takımlarının uluslararası  organizasyonlardaki performansını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Alt yaş gruplarında da güzel bir yılı geride bıraktık. 18 Yaş Altı  Erkek Milli Takımımız Avrupa ikincisi olarak göğsümüzü kabarttı. 16 Yaş Altı  Erkek Milli Takımımız ise Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gördü. Çok değerli  gençlerimiz var ve gelecekte milli takımımızın çatısını bu isimler oluşturacak.  2020'de 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacağız ve  gençlerimize güvenimiz tam."

"Avrupa'nın önde gelen liglerinden birine sahibiz"

Kulüpler bazında da güzel bir seneyi geride bıraktıklarını ifade eden  Türkoğlu, "Avrupa'nın önde gelen liglerinden birine sahibiz ve geçtiğimiz sezon  büyük bir heyecan yaşadık. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yedi maçlık  bir final serisi deneyimledik. İki ekibimiz THY Avrupa Ligi sahnesinde de bizi  gururlandırdı ve dörtlü final heyecanını bizlere yaşattılar. Yeni yılda da Avrupa  arenasında bütün temsilcilerimizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum."  şeklinde görüş belirtti.

2019'da sponsor sayılarını ve sponsorluk gelirlerini artırdıklarını  vurgulayan Hidayet Türkoğlu, "Liglerimizin değeri ve kalitesi her geçen gün  artmakta. 2019 yılındaki sponsor sayımız ve sponsorluk gelirlerimiz, Türk  basketbolunun marka değerinin ne kadar arttığını ispatlarcasına yükselişini  sürdürdü. Bu süreçte bizimle iş birliği yapan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor,  yeni yılda da basketbolumuza ilginin ve sevginin artmaya devam edeceğine  inanıyorum." diye konuştu.

Başkan Türkoğlu, devam ettikleri ve hayata geçirdikleri projelere  değinerek, şöyle devam etti: "2019'da birçok önemli projeye de imza attık. Uzun yıllardır devam  eden 12 Dev Adam Basketbol Okulları 5 ilde daha faaliyete başlayarak Türkiye'de  28 ile yayıldı. Haydi Sahaya projesiyle yeni sahalar yaparak, yeni okullara ve  binlerce yeni öğrenciye daha ulaştık. 2019'un son günlerinde ise, en heyecan  duyduğumuz projelerden biri olan basketbol yayınları oluşturmak adına çok önemli  bir adım attık ve 'Basketbola Adanmış Hayatlar' için hazırlanmış  'Türkiye’nin  Basketbol Aşkı' kitabını yayımladık. 

Yeni yıl dileklerini ifade eden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeni  yılın, ülkemiz ve milletimiz için güzellikler getirmesini temenni eder, tüm  basketbolseverlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Ülkemizde spor  kültürünün yaygınlaştırılması, spor başarılarının artması ve sporun birleştirici  gücünün anlatılması yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğimizi de belirtmek  isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu bir  yıl dilerim." diyerek sözlerini tamamladı.

 

  

 

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