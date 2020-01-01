BaÅŸkan YÃ¼ksel isyan etti Burada organize bir suÃ§ vardÄ±r

TFF 2'nci Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta ilk yarÄ±yÄ± 1 puanla son sÄ±rada tamamlayan ve finansal aÃ§Ä±dan zor gÃ¼nler yaÅŸayan Kardemir KarabÃ¼ksporun baÅŸkanÄ± Mehmet YÃ¼ksel, kulÃ¼p binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. BaÅŸkan YÃ¼ksel, kulÃ¼bÃ¼n borcunun 200 milyon TL olduÄŸunu belirterek, "ArtÄ±k kentin birleÅŸmesi, bir ÅŸeyler yapmasÄ± gerekiyor. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye baÅŸkanÄ±mÄ±z kim varsa Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸeni yapmasÄ± gerekiyor. KarabÃ¼kspor git gide kÃ¶tÃ¼ye gidiyor. SÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§indeyiz. Ara transfer dÃ¶nemi aÃ§Ä±lÄ±yor. EÄŸer bir fÄ±rsat varsa bir an Ã¶nce deÄŸerlendirmemiz lazÄ±m. Kim yÃ¶netime gelmek istiyorsa, Mehmet YÃ¼ksel ve yÃ¶netimini kim istemiyorsa biz bÄ±rakmaya hazÄ±rÄ±z. Kongre kararÄ± mÄ± almamÄ±zÄ± istiyorlar, ne yapmamÄ±zÄ± istiyorlarsa bÃ¼yÃ¼klerimiz sÃ¶ylesin biz de ona gÃ¶re gidelim" ifadelerini kullandÄ±.

"BURADA ORGANÄ°ZE BÄ°R SUÃ‡ VARDIR"

KulÃ¼bÃ¼ zan altÄ±nda bÄ±rakmamak iÃ§in geÃ§miÅŸte olan olaylarÄ± konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÃ¼ksel, "EÄŸer savcÄ± bey Ã§aÄŸÄ±rÄ±r bir ÅŸeyler sorarsa ona anlatmaya hazÄ±rÄ±rz. Burada organize bir suÃ§ vardÄ±r. Organize olay Ã§Ã¶zÃ¼lmediÄŸi sÃ¼rece bu Ã§Ã¶zÃ¼lmez. Buradaki olaylarÄ± organize suÃ§a sokmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece Ã§Ã¶zÃ¼lme ÅŸansÄ± yok" diye konuÅŸtu.

YÃ–NETÄ°M KURULU ÃœYESÄ° TABAKTAN YÃœKSELE: "BÄ°Z BU Ä°ÅžÄ° YÃœRÃœTEMÄ°YORUZ"

YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Burhan Tabak, baÅŸkan YÃ¼ksele seÃ§im kararÄ± almalarÄ±nÄ±n gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek, Almazsak borÃ§ bÃ¶yle devam eder. YarÄ±n bir gÃ¼n bir intihar daha Ã§Ä±kar. SeÃ§im kararÄ± alÄ±rsak kentin mÃ¼davimleri bu iÅŸi kurtaracak. Aday Ã§Ä±kmazsa karÅŸÄ±mÄ±za biz yine devam ederiz baÅŸkanÄ±m. Kongre kararÄ± almamÄ±z gerekiyor sevgili baÅŸkanÄ±m. Biz bu iÅŸi yÃ¼rÃ¼temiyoruz. Futbolcular evlerinden, ailelerinden para alacaklar, kulÃ¼be kumanya getirecekler. Ben seni seviyorum. Sen iyi adamsÄ±n. Sen de harcandÄ±n. Senin de 1 milyon 600 sigorta borcun geldi. BorÃ§larÄ±n iÃ§inde kalacaÄŸÄ±z. Yemin ediyorum intiharlar devam edecek. Biz bu iÅŸi nasÄ±l yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz baÅŸkanÄ±m? AÅŸÃ§Ä±lara, futbolculara para veremiyoruz. GÃ¶zÃ¼nÃ¼ seveyim. Burada niye duruyoruz ki biz? Futbolcum kumanya alacak ben buraya gelip yemek yiyeceÄŸim. Ben yapamam, siz de yapamazsÄ±nÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"RAHATSIZ OLAN YÃ–NETÄ°CÄ° VARSA Ä°STÄ°FAYA DAVET EDÄ°YORUZ"

Bunun Ã¼zerine baÅŸkan YÃ¼ksel, "BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bu tÃ¼r ÅŸeylere girmeyelim. Kendi aramÄ±zda deÄŸerlendiririz. Kongre kararÄ± alÄ±rsak aÃ§Ä±klama yaparÄ±z. Vali bey ile milletvekilleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz var. Oradan Ã§Ä±kacak kararlara gÃ¶re duyururuz. Talipli varsa Ã§Ä±kar ben talibim, KarabÃ¼ksporu kurtarmaya hazÄ±rÄ±m desin noter aÃ§Ä±ksa hemen Ã§aÄŸÄ±ralÄ±m, istifalarÄ±mÄ±zÄ± veriyoruz. Gelen arkadaÅŸa yardÄ±mcÄ± da oluruz. YÃ¶netimimizde rahatsÄ±z olan yÃ¶netici varsa istifaya davet ediyoruz. Biz kalan arkadaÅŸlarla yolumuza bakalÄ±m. 13 tane yadekte arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. Bir an Ã¶nce gÃ¶reve gelmek iÃ§in mÃ¼cadele ediyorlar" dedi.

Eden Hazard Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor

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