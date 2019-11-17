Başkandan oyuncularına tehdit! İşte o tweet...

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ofspor'da başkan Olcay Saral, 1-0 yenildikleri Derincespor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncularını tehdit etti.

İşte Saral'ın paylaşımı:

''Bu mağlubiyet diğerleri gibi değildi. BAY haftasına girerken maçı değil tatili düşünen tüm takım bu sorumsuzluğun sorumlusudur. Ayrıca cebinizdeki parayı dikkatli harcamanızı tavsiye ederim çünkü bir süre onla idare etmek zorundasınız. Şimdi herkese BYE''

2 hafta maç yapmayacak olan Ofspor, 3. Lig'de 8. sırada yer alıyor.