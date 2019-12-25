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25.12.2019 - 19:05 | | ANKARA (DHA)

Başkent Akademi, Oktay Derelioğlu ile anlaştı

Başkent Akademi Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Oktay Derelioğlu ile anlaşmaya vardı.

Başkent Akademi, Oktay Derelioğlu ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara ekibi Başkent Akademi Futbol Kulübü, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Başkent Akademi'den yapılan açıklamada, Oktay Derelioğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Tokatspor'da görev yapan Derelioğlu, Antalya kampı ile birlikte takımda görev almaya başlayacak.

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Başkent Akademi, Oktay Derelioğlu ile anlaştı

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