27.09.2019 - 10:26 | | İSTANBUL (AA)
Basketbol Erkekler Süper Ligi başlıyor
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın müsabaka programı şu şekilde:
Yarın:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)
15.15 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)
17.30 Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)
29 Eylül Pazar:
13.00 Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)
15.15 Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor (Şahinbey)
17.30 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Fenerbahçe Beko (Salon henüz açıklanmadı)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Anadolu Efes-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)