04.10.2019 - 17:28 | | Ä°STANBUL (AA) -Â
Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 2 maç, Tivibu Spor ve TRT Spor'da
Basketbol SÃ¼per Ligi'nde her hafta 2 maÃ§, Tivibu Spor ve TRT Spor tarafÄ±ndan ortak yayÄ±nlanacak.
Basketbol SÃ¼per Ligi - Ligde her hafta 2 mÃ¼sabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan ortak yayÄ±nlanacak
Â TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Basketbol SÃ¼per Ligi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n yayÄ±n haklarÄ± sahibi Tivibu Spor'dan verilmeye devam edeceÄŸi, her hafta 2 karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n TRT Spor ekranlarÄ±ndan da izleyicilerle buluÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.
Ligin ikinci haftasÄ±nda Tivibu Spor ve TRT Spor'dan ortak yayÄ±nlanacak maÃ§larÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
6 Ekim Pazar:
13.00 PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Arel Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Basketbol
7 Ekim Pazartesi:
20.00 BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta-Anadolu Efes