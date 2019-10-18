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18.10.2019 - 09:44 | | İSTANBUL (AA)

Basketbolda 4. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak.

Basketbolda 4. hafta heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört  ligde haftanın maç programı şöyle:Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört  ligde haftanın maç programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta (Prof.  Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Pınar Karşıyaka-Sigortam.net İTÜ Basket (Mustafa Kemal Atatürk  Karşıyaka)

17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)
  
20 Ekim Pazar:
  
13.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
  
15.15 OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)
  
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan  Şahenk)

21 Ekim Pazartesi:
  
20.00 Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sinan  Erdem)
 

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
  
13.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ  İl Özel İdare)
  
15.15 Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Adana Atatürk)
  
20 Ekim Pazar:
  
13.00 Beşiktaş TRC İnşaat-İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)
  
14.00 OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (M. Sait  Zarifoğlu)
  
15.15 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)
  
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediye (Antakya)

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