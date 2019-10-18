Basketbolda 4. hafta heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Pınar Karşıyaka-Sigortam.net İTÜ Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)



20 Ekim Pazar:



13.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.15 OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)



17.30 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

21 Ekim Pazartesi:



20.00 Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:



13.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)



15.15 Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Adana Atatürk)



20 Ekim Pazar:



13.00 Beşiktaş TRC İnşaat-İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)



14.00 OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



15.15 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)



16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediye (Antakya)