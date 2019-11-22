Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 6'ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 9'uncu hafta müsabakaları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)



15.15 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)



17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma (Ankara)



24 Kasım Pazar:



13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)



17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)



25 Kasım Pazartesi:



20.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:



14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)



15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet Tazegül)



16.00 BOTAŞ-İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)



24 Kasım Pazar:



15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Antakya)

