Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeko Basketbol Ligi HaberleriBasketbolda haftanın programı
22.11.2019 - 09:44 | | İSTANBUL (AA)

Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 9.  hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol  Süper Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak.

Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Herbalife  Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 6'ncı hafta karşılaşmalarıyla devam  edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1.  Ligi'nde ise 9'uncu hafta müsabakaları oynanacak.
  
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört  ligde haftanın maç programı şöyle:
 

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol  (Şahinbey)
  
15.15 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)
  
17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma (Ankara)
  
 24 Kasım Pazar:
  
    13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr.  Veysel Eroğlu)
  
    15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)
  
    17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka  Ayhan Şahenk)
  
    20.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)
  
    25 Kasım Pazartesi:
  
    20.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür  Kompleksi)
  

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
  
    14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)
  
    15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
  
    15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet  Tazegül)
  
    16.00 BOTAŞ-İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
  
24 Kasım Pazar:
  
    15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare (BJK Akatlar  Spor ve Kültür Kompleksi)
  
    17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Antakya)
  

 

 

 

Ousmane Dembele'den antrenmanda müthiş gol!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asvel - Fenerbahçe Beko maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Asvel - Fenerbahçe Beko maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Rizespor'dan açıklama: Robinho'yu kim istemez...

Rizespor'dan açıklama: Robinho'yu kim istemez...

Galatasaray'ın zorlu fikstürü! 30 günde 9 maç...

Galatasaray'ın zorlu fikstürü! 30 günde 9 maç...

Konya, Beşiktaş maçı öncesi yanacak! 3 bin meşale...

Konya, Beşiktaş maçı öncesi yanacak! 3 bin meşale...

Sıradaki Haber