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04.10.2019 - 10:12 | | İSTANBUL (AA)

Basketbolda haftanın programı

Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi 

Yarın:

13.00 TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket (TOFAŞ)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

6 Ekim Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 OGM Ormanspor-Teksüt Bandırma (Ankara)

20.00 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Urla Belediyespor (TOBB ETÜ)

17.00 BOTAŞ Gelişim-Bursa Büyükşehir (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Bayraklı Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

15.00 Emlak Konut-Yalova VİP (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Üniversitesi (Edremit)

16.00 Sakarya Yükseliş-İstanbul Üniversitesi (Sakarya)

6 Ekim Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-Antalya 07 Basketbol (Metro Enerji)

14.00 Mardin Büyükşehir Başak-Bosna 34 (Yeni Artuklu)

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