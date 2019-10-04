Basketbolda haftanın programı
Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket (TOFAŞ)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
6 Ekim Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.15 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
17.30 OGM Ormanspor-Teksüt Bandırma (Ankara)
20.00 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-Urla Belediyespor (TOBB ETÜ)
17.00 BOTAŞ Gelişim-Bursa Büyükşehir (Ankara DSİ Etlik)
18.00 Bayraklı Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
Yarın:
15.00 Emlak Konut-Yalova VİP (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Üniversitesi (Edremit)
16.00 Sakarya Yükseliş-İstanbul Üniversitesi (Sakarya)
6 Ekim Pazar:
14.00 Fenerbahçe Gelişim-Antalya 07 Basketbol (Metro Enerji)
14.00 Mardin Büyükşehir Başak-Bosna 34 (Yeni Artuklu)