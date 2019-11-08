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08.11.2019 - 09:41 | | İSTANBUL (AA)

Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları  oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye  Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 7.  hafta müsabakaları yapılacak.

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört  ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi 
    Yarın:
  
    13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar Spor ve Kültür  Kompleksi)
  
    15.15 Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol  (TOFAŞ)
  
    17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)
  
    20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan  Şahenk)
  
    10 Kasım Pazar:
  
    13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
  
    15.15 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)
  
    17.30 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)
  
    20.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara) 

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
  
    13.00 Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol  (Mustafa Dağıstanlı)
  
    13.30 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol  (Ankara)
  
    14.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)
  
    15.15 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)
  
    16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir  Has Kongre Merkezi)
  
    17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ (Metro Enerji)

Türkiye Basketbol 1. Ligi 

Bugün:
  
    18.00 Bornova Belediyespor-Yalovaspor (Altındağ Atatürk Spor  Kompleksi)
  
    18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar  Merkez)
  
    19.00 Merkezefendi Belediyespor-Mamak Belediyespor (Pamukkale  Üniversitesi)
  
Yarın:
  
    14.30 Final Gençlik-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Bursa Atatürk)
  
    15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Muradiye)
  
    16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Kurtdereli)
  
    16.00 Konyaspor-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)
  
    17.00 Samsunspor-Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 
    Bugün:
  
    13.30 Nesibe Aydın-Yalova VİP (TOBB ETÜ)
  
    17.30 İstanbul Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Ahmet Cömert)
  
    18.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir (12 Eylül)
  
    Yarın:
  
    13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut (Yeni Artuklu)
  
    15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ Gelişim (Edremit)
  
    16.00 Sakarya Yükseliş-Bayraklı Belediyesi (Sakarya)
  
    10 Kasım Pazar:
  
    14.00 Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Metro Enerji)
  
    17.00 Bosna 34-Mersin Üniversitesi (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar  Akademisi)
  

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