Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:



13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



15.15 Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)



17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)



20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



10 Kasım Pazar:



13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



15.15 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)



17.30 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)



20.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:



13.00 Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)



13.30 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)



14.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)



15.15 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)



16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)



17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ (Metro Enerji)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:



18.00 Bornova Belediyespor-Yalovaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)



18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez)



19.00 Merkezefendi Belediyespor-Mamak Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)



Yarın:



14.30 Final Gençlik-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Bursa Atatürk)



15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Muradiye)



16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Kurtdereli)



16.00 Konyaspor-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)



17.00 Samsunspor-Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:



13.30 Nesibe Aydın-Yalova VİP (TOBB ETÜ)



17.30 İstanbul Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Ahmet Cömert)



18.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir (12 Eylül)



Yarın:



13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut (Yeni Artuklu)



15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ Gelişim (Edremit)



16.00 Sakarya Yükseliş-Bayraklı Belediyesi (Sakarya)



10 Kasım Pazar:



14.00 Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Metro Enerji)



17.00 Bosna 34-Mersin Üniversitesi (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

