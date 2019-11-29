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29.11.2019 - 10:33 | | Ä°STANBUL (AA)

Basketbolda haftanÄ±n programÄ±

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'ne 10'uncu, Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'ne ise 7'nci hafta maÃ§larÄ±yla devam edilecek. TÃ¼rkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.Â

Basketbolda haftanÄ±n programÄ±

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TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 4 ligde haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:

ING Basketbol SÃ¼per Ligi

YarÄ±n:

13.00 BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta-Sigortam.net Ä°TÃœ Basket (BJK Akatlar)Â 

15.15 TeksÃ¼t BandÄ±rma-BahÃ§eÅŸehir Koleji (TeksÃ¼t Kara Ali AcarÂ )

17.30 DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen-TOFAÅž (DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Ayhan Åžahenk)

20.00 Arel Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Basketbol-TÃ¼rk Telekom (Gazanfer Bilge)

1 AralÄ±k Pazar:Â 

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAÅž)

17.30 PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-FenerbahÃ§e Beko (KarÅŸÄ±yaka Mustafa Kemal AtatÃ¼rk)

20.00 OGM Ormanspor-Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor (Ankara)

2 AralÄ±k Pazartesi:Â 

20.00 Anadolu Efes-Galatasaray DoÄŸa Sigorta (Sinan Erdem)

Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi

YarÄ±n:

14.00 Birevim ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ã–zel Ä°dare-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Adana Basketbol (ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ã–zel Ä°dare)

16.00 FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo-Samsun Canik Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 Ä°zmit Belediyespor-Gelecek Koleji Ã‡ukurova Basketbol (Kocaeli AtatÃ¼rk)

1 AralÄ±k Pazar:

13.00 Ã‡ankaya Ãœniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)Â 

15.15 Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ TRC Ä°nÅŸaat (Ahmet CÃ¶mert)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAÅž (Kadir Has Kongre Merkezi)

Â TÃ¼rkiye Basketbol 1. Ligi

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BugÃ¼n:

16.30 Anadolu Basket-Samsunspor (TOBB ETÃœ)Â 

YarÄ±n:

16.00 Petkimspor-Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (ENKA)

16.00 Konyaspor-Final GenÃ§lik (SelÃ§uklu Belediyesi)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-1881 DÃ¼zce Belediyespor (Fethiye BeÅŸkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (90. YÄ±l)

17.00 Akhisar Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Akhisar Belediye)

17.00 Gemlik Basketbol-Bornova Belediyespor (Gemlik)

1 AralÄ±k Pazar:Â 

14.00 BandÄ±rma KÄ±rmÄ±zÄ±-Mamak Belediyespor (TeksÃ¼t Kara Ali Acar)

Â TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol 1. Ligi

Â BugÃ¼n:

18.00 BayraklÄ± Belediyespor-FenerbahÃ§e GeliÅŸim (BayraklÄ± Mustafa Kemal AtatÃ¼rk)

18.00 BOTAÅž GeliÅŸim-Nesibe AydÄ±n (Ankara DSÄ° Etlik)

YarÄ±n:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Sakarya YÃ¼kseliÅŸ (MuratpaÅŸa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rkÂ 

14.00 Yalova VÄ°P-Bosna 34 (90. YÄ±l)

14.00 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir-Mersin Ãœniversitesi (YÄ±ldÄ±rÄ±m Åžahin BaÅŸol)

15.00 Emlak Konut-Urla Belediyespor (Complex Ä°stanbul)

15.00 Edremit Belediyesi GÃ¼respor-Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BaÅŸak (Edremit)

1 AralÄ±k Pazar:

16.00 1881 DÃ¼zce Belediye-Ä°stanbul Ãœniversitesi (KalÄ±cÄ± Konutlar Merkez)

Â Basketbolda haftanÄ±n programÄ±

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