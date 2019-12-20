Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Sigortam.net İTÜ Basket (Akatlar)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

17.30 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Sigorta (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

22 Aralık Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Türk Telekom-Gaziantep Basketbol (Ankara)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Antakya)

16.00 BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara DSİ Etlik)

18.00 İzmit Belediyespor-Galatasaray (Kocaeli Atatürk)

22 Aralık Pazar:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

17.30 Anadolu Basket-Mamak Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Samsunspor (Bursa Atatürk)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor-Merkezefendi Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Bornova Belediyespor (ENKA)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Fethiye Beşkaza)

22 Aralık Pazar:

16.00 Akhisar Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Akhisar Belediye)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Mardin Büyükşehir Başak (TOBB ETÜ)

18.00 Urla Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (İzmir 12 Eylül)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Antalya 07 Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir-Yalova VİP (Yıldırım Şahin Başol)

22 Aralık Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Emlak Konut (Mersin Üniversitesi)

17.00 Bosna 34-BOTAŞ Gelişim (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

17.00 İstanbul Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Ahmet Cömert)

19.00 Fenerbahçe Gelişim-Sakarya Yükseliş (Fenerbahçe Metro Enerji)