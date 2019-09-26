Basketbolda şölen başlıyor

ÜMİT AVCI

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün sahibini bulacak. Gaziantep’te oynanacak maçta, geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Şahinbey Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00’da başlayacak, TRT Spor yayınlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kez müzesine götüren Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe’de sakat Vesely’nin forma giymesi beklenmezken, lig lisansı çıkan Stimac kadroda olacak. Sarı-lacivertlilerde De Colo, Williams, Westermann ilk kez resmi bir maçta forma giyecek.

Anadolu Efes’te ise Fransız Moerman sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Larkin’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

'Yeniden istiyoruz'

Anadolu Efes’te coach Ergin Ataman, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör şunları söyledi: “Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Geçen sene kazandığımız Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı yeniden müzemize götürmek hedefindeyiz. Rakip de çok tecrübeli. Sonuçta iki ekipten biri kupaya ulaşan taraf olacak.”

'Detayları anlamalıyız'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes ile oynayacakları maçta en iyi oyunlarını sergileyeceklerini bildirdi: “Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Çok çalışmamız gereken bir süreç var. Nasıl oynamamız gerektiğini ve kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor.”

Biletler tükendi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmanın keyifli bir mücadeleye sahne olması temennisinde bulundu. Türkoğlu “Bana göre Türkiye’nin en anlamlı kupası. Cumhurbaşkanlığı’nın adının verildiği kupa, bu sene 35. kez düzenlenecek. Biletler, maça 2-3 gün kala tükenmiş. Gaziantep halkına hem spora hem de basketbola sahip çıktıkları için teşekkür ediyor, iki takıma da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.