20.08.2019 - 19:44| Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler
Aris’in kasası soyuldu
Yunanistan’ın Aris Kulübü’nün veznedarının evine giren hırsızlar, kasada bulunan 250 bin euroluk nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Norveç ekibi Molde’ye elenen Aris Kulübü, bunun üzerine bir şok daha yaşadı. Yunan ekibinin paralarının bulunduğu kasanın hırsızlar tarafından boşaltıldığı bildirildi.
Anestezik sprey kullandılar
Olay, kulübün veznedarı Theodoros Karipidis’in evinde gerçekleşti. Sarı-siyahlı ekibin yetkilisi ailesi ile birlikte uyurken gerçekleşen olayda hırsızların önce Karipidis’e uyanmaması için anestezik sprey sıktığı sonrasında parayı çaldığı belirtildi.
Bilet hasılat parasıydı
Veznedarın evinde nakit olarak bulundurduğu paranın, tüm biletleri satılan Molde rövanş maçının, stat gişelerinden toplanan bilet hasılat parası olduğu aktarıldı.