Aris’in kasası soyuldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Norveç ekibi Molde’ye elenen Aris Kulübü, bunun üzerine bir şok daha yaşadı. Yunan ekibinin paralarının bulunduğu kasanın hırsızlar tarafından boşaltıldığı bildirildi.

Anestezik sprey kullandılar

Olay, kulübün veznedarı Theodoros Karipidis’in evinde gerçekleşti. Sarı-siyahlı ekibin yetkilisi ailesi ile birlikte uyurken gerçekleşen olayda hırsızların önce Karipidis’e uyanmaması için anestezik sprey sıktığı sonrasında parayı çaldığı belirtildi.

Bilet hasılat parasıydı

Veznedarın evinde nakit olarak bulundurduğu paranın, tüm biletleri satılan Molde rövanş maçının, stat gişelerinden toplanan bilet hasılat parası olduğu aktarıldı.