15.08.2019 - 15:34
Batshuayi Roma yolunda
Frank Lampardâ€™Ä±n Chelseaâ€™nin kadrosunda dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi Michy Batshuayi iÃ§in FenerbahÃ§e devreye girmiÅŸti.
Ancak Ä°talyan ve Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± oyuncuyu Romaâ€™nÄ±n da istediÄŸini yazdÄ±. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin, BelÃ§ikalÄ± forveti kiralamak iÃ§in Chelseaâ€™ye teklif yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Roma Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fonsecaâ€™nÄ±n Batshuayiâ€™yi Ã§ok istediÄŸi, bu transferin gerÃ§ekleÅŸmesi halinde Dzeko ile birlikte oynatacaÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±
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