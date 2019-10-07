07.10.2019 - 09:45 |
Batuhan Akduman kimdir? Kaç yaşında?
Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman ringe çıktı. Her türlü stilin serbest olduğu dövüşte Rafael Abrahamyan, Batuhan Akduman'ı öldürmek istedi. Abrahamyan'a büyük tepki gelirken Batuhan Akduman hakkındaki bilgiler gündem oldu.
Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında dövüş müsabakası gerçekleşti. Ermeni dövüşçü Abrahamyan dövüş sırasında temsilcimizi boğarak öldürmeye teşebbüs ettti. Hakem son anda araya girdi ve felaket yaşanmadı. Bu gelişmenin ardından "Batuhan Akduman kimdir? Kaç yaşında?" soruları sorulmaya başlandı.
BATUHAN AKDUMAN KİMDİR?
Batuhan Akduman MMA Federasyonu 6. seviye dövüş sporcusudur. 1995 doğumlu genç sporcu 24 yaşında ve 65 kg'dir.
BATUHAN AKDUMAN HAKKINDA
Batuhan Akduman'ın performans bilgileri MMA Federasyonu verilerine göre şu şekildedir:
Galibiyet: 1
Mağlubiyet: 4
Klasmanı: New Class