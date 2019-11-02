Batuhan Akgün'ün hedefi Milli Takım

Halil Batuhan Akgün… Türkiye'de otizmli 550 bin çocuktan biri. Halil-Selda Akgün çiftinin oğlu olan Batuhan, Türkiye'nin ilk otizmli maraton koşucusu... Doktorların üç yaşındayken otizm tanısı koyduğu Batuhan, şu an 21 yaşında. Ailesinin desteğiyle spora başlayan Batuhan, ilk maraton denemesinde yarışı 1 saat 36 dakika 9 saniyede tamamladı. İkinci yarışını 1 saat 30 dakika 14 saniyede koşan Batuhan, üçüncü kez çıktığı maratonda süreyi 1 saat 17 dakika 49 saniyeye kadar düşürdü. Son yarışını 1 saat 6 dakikada koşan Batuhan Akgün'ün şimdiki hedefi; 41. Vodafone İstanbul Maratonu…

MİLLİ FORMA EN BÜYÜK HAYALİ

Yarın düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda ilk kez 15 kilometre koşacak olan Batuhan'ın en büyük destekçisi ise babası Halil Akgün ile annesi Selda Akgün… Çocuklarının her zaman yanında olan Halil-Selda çifti, Batuhan'la birlikte katıldıkları her maratonda kilometreleri kat ediyor. Skorer.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Halil Akgün, oğulları Batuhan'ı milli formayla görmeyi hayal ettiklerini ifade etti.

10 KİLOMETRE KOŞAN OTİZMLİ YOK

Otizmli bireylerin doğru yönlendirmeyle neler başarabileceklerini gösterdiklerini söyleyen Halil Akgün, ''Oğlumuzun hayatına sporu entegre ettik, gelişimine büyük katkısı oldu. MACFit bize kapılarını açtı ve onların gözetiminde gayet bilinçli bir şekilde yaklaşık bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Bu destek bizim için her şeyden önemliydi. Batuhan gibi çocukları odasına koyun akşama kadar aynı şekilde durur ama biz öyle yapmadık. Sosyalleşmesi için her yolu denedik. Çocuğunuzu eve kapatmayın spora yönlendirin. Bu sayede bir ilki gerçekleştirdiğimizi öğrendik. Türkiye'de otizmli bir çocuğun daha önce 10 kilometre koştuğu kayıtlarda yoktu. Hayalimiz Batuhan’ın milli formayı giyip, dünyada ülkemizi temsil etmesi'' dedi.

EN BÜYÜK TEDAVİ SEVGİDİR

Anne Selda Akgün ise "17-18 yıl önce otizm bu kadar bilinmiyordu. Otobüslerden bile neredeyse kovulduğumuz oldu. O durumlardan bugünlere geldi. Uzmanların 'Kalabalık ortamlarda bulunsun' önerisine uydum. Otizm hastalarını yetiştirmekte en büyük tedavi sevgiden geçiyor. Komşularımızın ‘Bu kadar yaramaz çocuğunu neden dışarı çıkartıyorsun’ tepkileriyle karşılaştım. Ailelerin mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor. Eve kapanmamak gerekiyor. Oğlumla birlikte sürekli sosyal hayatın içinde olmaya çalışıyorum" dedi.