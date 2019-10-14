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HaberlerFutbol Batuhan şov devam ediyor
14.10.2019 - 09:32 |

Batuhan şov devam ediyor

Bandırmaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, takımının evinde Sakaryaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gole imza attı.

Batuhan şov devam ediyor

Skorer

TFF 2.Lig kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz takımını sırtlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Tuzlaspor maçının 90+6. dakikasında takımına galibiyet golünü getiren Batuhan, dün oynanan Sakaryaspor maçında da sahnedeydi.

Balıkesir ekibinin sahasında Sakaryaspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maça attığı 2 golle damga vuran 28 yaşındaki futbolcu 7. resmi maçında 4. golünü kaydetti.

Aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Bandırmaspor, 8 haftası geride kalan ligde 3. sırada yer alıyor.

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