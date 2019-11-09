Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.Â

Bayern MÃ¼nih, Bundesliga'nÄ±n 11. haftasÄ±nda Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.Â

Bavyera ekibi, 17. dakikada Robert Lewandowski'nin kaydettiÄŸi golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci yarÄ±da da Ã¼stÃ¼n bir oyun sergileyen Bayern MÃ¼nih, 47. dakikada Serge Gnabry ve 76. dakikada Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0 yaptÄ±. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Mats Hummels'in topu kendi kalesine gÃ¶ndermesiyle karÅŸÄ±laÅŸmadan 4-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Â Bu sonuÃ§la Bayern MÃ¼nih puanÄ±nÄ± 21'e Ã§Ä±karÄ±rken, Borussia Dortmund 19 puanda kaldÄ±.