Bayern Münih-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Audi Cup) İşte ilk 11'ler...

Bayern Münih Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Bayern Münih'in düzenlediği turnuvada bu yıl Alman ekibinin yanı sıra Real Madrid ve Tottenham ile katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ilk maçı için hazırlıklarını tamamladı. İşte bugün oynanacak olan zorlu mücadele ile ilgili tüm merak edilenler ve ilk 11'ler...



BAYERN MÜNİH-FENERBAHÇE AUDİ CUP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında bulunan Audi Cup'taki ilk maçında bugün TSİ 21.30'da Bayern Münih ile karşılaşacak. Mücadele D-Smart ekranından naklen yayınlanacak

İLK 11'LER



Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman

Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç

Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele edecek Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın katıldığı turnuvaya sarı-lacivertli takım şu isimlerle gidecek:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Alman Bayern Münih Kulübü ve stratejik ortaklarından Audi’nin sponsorluğunda düzenlenen 4’lü turnuvaya Türkiye’den ilk kez Fenerbahçe katılıyor.

Organizasyon komitesi yetkilileri bugüne dek 125 bin adet bilet satıldığını bildirdi.

Avrupa takımlarının sezon öncesi en önemli test yeri olan Audi Cup’ın yaratacağı ekonominin 20 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.

Bayern 3 kez şampiyon oldu

2009 yılından bu yana toplam 5 kez düzenlenen Audi Cup’ta Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid birer defa şampiyonluk kazandı.