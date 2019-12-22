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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih, Flick'le devam edecek
22.12.2019 - 16:26 | | İSTANBUL (AA)

Bayern Münih, Flick'le devam edecek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te yardımcı antrenörken 10. haftadan sonra takımın başına getirilen Hans Flick'in sezon sonuna kadar bu görevi sürdüreceği açıklandı.

Bayern Münih, Flick'le devam edecek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te yardımcı antrenörken 10. haftadan sonra takımın başına getirilen Hans Flick'in, sezon sonuna kadar bu görevi sürdüreceği açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Hans Flick'in en az sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı ve bundan sonraki süreçte ise teknik direktör seçeneklerinden biri olacağı duyuruldu.

Flick, ligin 10. haftasında Bayern Münih'in Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmesi sonucu görevine son verilen teknik direktör Niko Kovac'ın yerine takımın başına getirilmişti.

Bayern Münih, Flick yönetiminde çıktığı 10 resmi maçın 8'inde galip geldi.

 

 

 

 

 

 

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