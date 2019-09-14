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HaberlerAlmanya BundesligaBayern Münih, Leipzig'te 1 puanla yetindi: 1-1
14.09.2019 - 23:10 | | BERLİN (AA)

Bayern Münih, Leipzig'te 1 puanla yetindi: 1-1

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Leipzig'te 1 puanla yetindi: 1-1

Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Leipzig 45 3. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan attığı golle cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.

 

 

 

 

 

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