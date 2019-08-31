Almanya Birinci Futbol Ligiâ€™nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Mainz 05'i 6-1 yendi.Â

Bayern MÃ¼nih, Bundesligaâ€™nÄ±n 3. haftasÄ±nda Allianz Arenaâ€™da Mainz 05â€™i konuk etti. Mainz 05â€™in 6. dakikada Jean-Paul Boetiusâ€™un golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada Bayern MÃ¼nih, 36. dakikada Benjamin Pavard, 45. dakikada David Alaba, 54. dakikada Ivan Perisic, 64. dakikada Kingsley Coman, 78. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Alphonso Davies'in golleriyle mÃ¼sabakadan 6-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

Bu sezon ikinci galibiyetini alan Bayern MÃ¼nih, puanÄ±nÄ± 7'ye yÃ¼kseltirken, Mainz 05'in puanÄ± bulunmuyor.Â

Schalke 04 Ã¼Ã§ golle kazandÄ±

Schalke 04, sahasÄ±nda Hertha Berlinâ€™i 3-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.Â

Hertha Berlinâ€™de forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Starkâ€™Ä±n 38. dakikada kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§en ev sahibi ekip, 48. dakikada Hertha Berlinli futbolcu Karim Rakikâ€™in topu kendi kalesine gÃ¶ndermesiyle skoru 2-0 yaptÄ±. Schalke 04, 85. dakikada Jonjoe Kenny ile bir gol daha bulduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmadan 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Schalke 04â€™de forma giyen ve sakatlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en milli futbolcu Ozan Kabak bu maÃ§ta yedek kulÃ¼besinde gÃ¶rev beklerken, diÄŸer TÃ¼rk asÄ±llÄ± futbolculardan Suat Serdar 64. dakikada, Ahmed Kutucu da 81. dakikada oyuna dahil oldu.

GÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§larÄ±nda Bayer Leverkusen sahasÄ±nda Hoffenheim ile 0-0 berabere kalÄ±rken, KÃ¶ln deplasmanda Freiburgâ€™u 2-1 yendi.Â

Wolfsburg-Paderborn karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ise 1-1 berabere sonuÃ§landÄ±.