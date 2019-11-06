06.11.2019 - 18:51 |
Bayern Münih Olympiakos maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç saat kaçta ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın 2. günü Bayern Münih Olympiakos maçıyla başlıyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı Yunanistan'da 3-2 kazanmayı başaran Alman devi Bayern Münih, bu maçta da mutlak favori konumunda. Peki merakla beklenen Bayern Münih Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
BAYERN MÜNİH OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih Olympiakos maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL 11'LER
Olympiacos; José Sá; Elabdellaoui, Rúben Semedo, Meriah, Tsimikas; Guilherme; Podence, Bouchalakis, Camara, Masouras; El Arabi.
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Javi Martínez, Lucas Hernández, Alaba; Thiago, Kimmich; Gnabry, Coutinho, Müller; Lewandowski.