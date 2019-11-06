Bayern Münih Olympiakos maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç saat kaçta ne zaman?

BAYERN MÜNİH OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Bayern Münih Olympiakos maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Olympiacos; José Sá; Elabdellaoui, Rúben Semedo, Meriah, Tsimikas; Guilherme; Podence, Bouchalakis, Camara, Masouras; El Arabi.



Bayern Münih: Neuer; Pavard, Javi Martínez, Lucas Hernández, Alaba; Thiago, Kimmich; Gnabry, Coutinho, Müller; Lewandowski.