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19.10.2019 - 20:38 | | AA

Bayern Münih son dakikada yıkıldı!

Bayern Münih, deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Bayern Münih son dakikada yıkıldı!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. 

Bayern Münih, Bundesliga’nın 8. haftasında WWK Arena’da Augsburg’a konuk oldu. Augsburg’un 1. dakikada Marco Richter’in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Bayern Münih 14. dakikada Robert Lewandowski’nin topu filelere göndermesiyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 49. dakikada Serge Gnabry’nin attığı golle skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Alfred Finnbogason ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. 

Öte yandan Lewandowski 8. maçında 12. kez gol attı.

Böylelikle Bayern Münih puanı 15’e, Augsburg da 6'ya çıkardı.

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