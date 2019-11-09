Bayern Münih'in konuğu Borussia Dortmund! Dev maç Misli.com'da...

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde evinde Olympiakos karşısında 2-0 kazanmayı başaran Bayern Münih, böylece üst tura çıkmayı garantiledi. Bu sonuçla birlikte yeni antrenör Hans-Dieter Flick, görevine iyi başlangıç yapmış oldu. Bundesliga’da ise hiç alışık olmadıkları bir sonuçla karşılaştılar ve E.Frankfurt deplasmanında 5-1’lik ağır bir hezimet yaşadılar. Elbette bu sonucun oluşmasında Jerome Boateng’in 9. dakikadaki kırmızı kartı çok büyük bir etkendi. Ev sahibinde cezalı Boateng’in yanı sıra diğer savunmacılar Hernandez ve Süle de sakatlıkları nedeniyle yok.

Borussia Dortmund da tıpkı ezeli rakibi gibi Şampiyonlar Ligi’nde 3 puanı alırken, evinde ağırladığı Inter karşısında 2-0’dan geri gelerek gecenin önemli sonuçlarından birini imza attı. Bundesliga’da ise son olarak evlerinde Wolfsburg karşısında 3 gollü net bir galibiyet elde ederek zirve takibini sürdürdüler. Deplasmandaki son 4 lig maçını kazanamayan B.Dortmund’da kaleci Marwin Hinz, hücumcu Reus ve Sancho gibi 3 önemli ismin durumları şüpheli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bayern Münih’in bu sezon ligde oynadığı 10 maçın 9’u 2,5 Gol Üstü bitti.

Bayern Münih, 2014’ten beri ligde evinde Dortmund’a karşı kaybetmedi.

RB Leipzig ile birlikten Bayern Münih 25 golle, ilk 10 haftada en çok gol atan ekipti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Bundesliga’daki heyecan dolu derbiye bahis yapan Misli.com üyelerinin %31’den fazlası Bayern Münih’in kazanacağını düşünürken üyelerin %30’u ise maçta en az 3 gol olacağını kuponlarına eklemiş.

BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU

Büyük maç geldi çattı. Bayern belki de sırf bu maç yüzünden teknik adam değişikliğine gitmişti geçtiğimiz hafta. 5-1'lık Frankfurt mağlubiyeti sonrası Niko Kovac ile yollarını ayıran Bayern, geçici olarak Hansı Flick'i takımın başına getirdi. Flick'in takımı Olympiakos'u çok da iyi oynamadan 2-0 ile geçti. Dortmund haftaiçini biraz daha heyecanlı geçirdi. 2-0 geriye düştüğü Inter maçını 3-2 kazanan Dortmund, ligde de geçtiğimiz hafta yenilgisiz Wolfsburg'u rahat geçmişti. Son yıllarda Dortmund'a karşı iç sahada farklı skorlar elde eden Bayern, bu sefer bir tık daha fazla zorlanacaktır. Öyle da böyle 2,5 gol üstü bekliyorum.