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20.10.2019 - 12:29 | | BERLİN (AA)

Bayern Münih'te Süle şoku! Ameliyat edilecek...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Süle'nin bugün ameliyat edileceği bildirildi.

Bayern Münih'te Süle şoku! Ameliyat edilecek...

 

Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Augsburg ile oynanan lig maçında sakatlanan Süle'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün ameliyat edileceği aktarıldı.

Süle, Bayern Münih'in dün Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 12. dakikasında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

 

 

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