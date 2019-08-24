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24.08.2019 - 08:00

Bayern’den Ömür’e takip

Bayern Münih, Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür’e kanca attı

Bayern’den Ömür’e takip

Bayern Münih, Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür’e kanca attı. Alman devinin, bordo-mavili takımın oynadığı son 3 maçta milli oyuncuyu takip ettirdiği ortaya çıktı.
Bayern Münih için çalışan iki scoutun yanı sıra bir kulüp yetkilisinin, UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan iki maçın ardından AEK ile önceki akşam yapılan karşılaşmada Abdülkadir Ömür’ü özel olarak izledikleri belirlendi. Almanların, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1 Eylül Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak dev maçta da yetenekli oyuncunun performansını mercek altına yatıracakları ifade edildi. Abdülkadir ile ciddi olarak ilgilenen Bayern Münih’in önümüzdeki günlerde Trabzonspor’un kapısını çalabileceği ileri sürüldü.

 

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