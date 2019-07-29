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29.07.2019 - 00:14

BB Erzurumspor, Obertan'la yeniden anlaştı

Süper Lig'den bir alt lige düşen BB Erzurumspor, yıldız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu.

BB Erzurumspor, Obertan'la yeniden anlaştı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 17. sırada tamamlayarak alt lige düşen BB Erzurumspor, Gabriel Obertan'ı kadroda tuttu.

Yıldız futbolcu ile yeniden anlaşma sağlandığı açıklanırken, "Yarım kalan bir şeyler var" başlığı atıldı.

Mavi beyazlı formayla 10 Süper Lig maçına çıkan Obertan 1 gol kaydetmişti.

İşte o paylaşım

BB Erzurumspor, Obertanla yeniden anlaştı

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