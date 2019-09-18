BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi

TFF. 1. Lig’in 4. haftasında oynanan Keçiörengücü maçı sonrası istifa eden Teknik Direktör Muzaffer Bilazer’in yerine göreve Giresunspor’dan ayrılan deneyimli teknik adam Erkan Sözeri getirildi.

Mavi-beyazlı ekip dün sabah saatlerinde prensipte anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Osman Özköylü’den taraftarın tepkisi sonrası vazgeçmişti. Dadaşlar ardından rotayı Giresunspor’da ayrılan Erkan Sözeri’ye çevirdi. Dün kente gelen ve sabah saatlerinde kulüp binasında yöneticilerle görüşen Sözeri, BB Erzurumspor’un yeni hocası oldu.

Sözeri, Giresunspor ile ligin ilk 4 haftasında 1 puan toplayarak kötü bir giriş yapmıştı. Yeşil-beyazlılarda son İstanbulspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Sözeri istifa edeceğini açıklamış, dün de yönetim tarafından yolların karşılıklı olarak ayrıldığının duyurusu yapılmıştı.

Bir dönem Erzurumspor'da da oynayan Mert Nobre için Gençlerbirliği bu veda videosunu yayınlamıştı