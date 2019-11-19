 Beckham sürprizi Falcao...

Transferde son dakika sürprizi... 2020'den itibaren MLS'te mücadele edecek olan Inter Miami'nin kurucu başkanı David Beckham'ın Falcao'yu transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre; İngilizlerin efsane oyuncusunun listesinde Falcao'nun yanı sıra şu isimler yer alıyor: James Rodriguez, Wayne Rooney, Mario Mandzukic.

Beckham'ın forvet hattında Falcao ve Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu iddia ediliyor.

Ancelotti'ye sıcak bakıyor

Beckham teknik direktör olarak ise David Moyes, Ancelotti ve Gattuso'dan birini takımın başına getirmeyi planlıyor. Paris Saint Germain'le iyi ilişkilerinden dolayı İngiliz futbol adamının takımın başına Ancelotti'yi getirmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.