Beck'in yeni hedefi Flemenkçe ve Fransızca...

Beşiktaş’ta üst üste iki kez şampiyonluk yaşadıktan sonra ülkesi Almanya’da alt yapısından yetiştiği Stuttgart’a geri dönen ve bu sezon başında ise Belçika temsilcisi AS Eupen’e transfer olan Andreas Beck, açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, hem Belçika’daki yeni yaşamı hem de Beşiktaş’la ilgili şunları söyledi: “Fırsat buldukça Beşiktaş’ın maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Elbette geçen sezon daha fazla takip etme şansı buluyordum. Hem takımı hem de İstanbul’u asla unutamam. Orada harika iki sezon ve iki şampiyonluk yaşadım, ilk çocuğum İstanbul’da dünyaya geldi. Beşiktaş’ta yeni bir takım kuruluyor ve takımın zamana ihtiyacı var. Umarım tekrar şampiyon olurlar.”

‘Elbette daha sakin’

“Belçika’daki yaşantım, İstanbul’dakine göre elbette daha sakin. Burada çok rahat dışarıda dolaşabiliyorum. Sakin ve yeşilliğin bol olduğu bir yer. Biliyorsunuz benim için sadece gittiğim kulüp değil, ülke ve şehiri, tarihi öğrenmek de önemli. İstanbul’da kentin tarihini daha yakından görme fırsatı yakaladım. İngilizce, Almanca ve Rusça’nın ardından Türkçe öğrenme fırsatı buldum. Belçika’da 3 dil konuşuluyor. Fransızça, Flemenkçe ve Almanca.”

‘Sorumluluklarım fazla’

“Şimdi de Fransızca ve Flemenkçe öğrenmeye çalışacağım. Eupen ise gelecek adına projesi olan ve futbolda söz sahibi olmak isteyen bir kulüp. Henüz yolun başındayız. Ancak tecrübeli bir oyuncu olarak burada büyük sorumluluklarım var. Sezona kötü başladık (10 maçta 6 puanla 16 takımlı ligde 6. sıradalar) ve bir an önce daha çok puan toplamak istiyoruz. Umarım Eupen ve Beşiktaş için yeni sezon çok iyi bir şekilde sonuçlanır.”